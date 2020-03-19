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عدن - ياسمين التهامي - كورونا: نتيجة صااااادمة المتعافون من كورونا قد لا ينعمون بحياة سعيدة لهذا السبب"!

جديد اب برس​ Advertisements ا تعتقد أن حالات الشفاء من فيروس كورونا، ستعيش بشكل جيد بعد ذلك، ربما تكون مخطئًا، وهذا ما أكد عليه أطباء من هونج كونج حيث قالوا بأن من شفيوا من الالتهاب الرئوي نتيجة فيروس كورونا، قد يواجهون عواقب وخيمة فيما بعد. وذكرت أوين زينج مديرة مركز الأمراض المعدية بمستشفى الأميرة مارجريت أن الاستنتاج حول الإصابة بفيروس كورونا يؤدي إلى أن الإصابة بالالتهاب الرئوي يعني ضعف في وظائف الرئة فيما بعد وكذلك الشعور بضيق في التنفس عند المشي. وأضافت أوين أن فيروس كورونا له تأثير سلبي على الرئة فيما بعد وعلى المدى الطويل على الرغم من الشفاء منه. وتوجهت أوين بالنصيحة لمن تعافى من كورونا بممارسة السباحة وذلك لتقوية الرئتين ولتحفيز نظام القلب والأوعية الدموية. ا تعتقد أن حالات الشفاء من فيروس كورونا، ستعيش بشكل جيد بعد ذلك، ربما تكون مخطئًا، وهذا ما أكد عليه أطباء من هونج كونج حيث قالوا بأن من شفيوا من الالتهاب الرئوي نتيجة فيروس كورونا، قد يواجهون عواقب وخيمة فيما بعد. وذكرت أوين زينج مديرة مركز الأمراض المعدية بمستشفى الأميرة مارجريت أن الاستنتاج حول الإصابة بفيروس كورونا يؤدي إلى أن الإصابة بالالتهاب الرئوي يعني ضعف في وظائف الرئة فيما بعد وكذلك الشعور بضيق في التنفس عند المشي. وأضافت أوين أن فيروس كورونا له تأثير سلبي على الرئة فيما بعد وعلى المدى الطويل على الرغم من الشفاء منه. وتوجهت أوين بالنصيحة لمن تعافى من كورونا بممارسة السباحة وذلك لتقوية الرئتين ولتحفيز نظام القلب والأوعية الدموية.

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