شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : قرار كأس العالم 2022 ؟ في قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس​ Advertisements مجتمع كرة القدم لصدمة حزينة عندما تم الإعلان عن تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا 2020 لتقاما في 2021. 1_ معنى هذا القرار إنه سيتم تأجيل كأس العالم للأندية بنهاية العالم إذا لم يتم مقاومة الكورونا 2_ تأجيل كأس العالم للأندية بالمسمى الحديث التي كانت ستقام في 2021 بمشاركة 24 فريقا 3_الغاء كأس العالم للقارات 4_ قد يمتد التأثير لتأجيل كأس العالم 2022 في قطر إن إستمر تفشي المرض …فمتى تستفيق كرة القدم من هذا الكابوس ؟ مجتمع كرة القدم لصدمة حزينة عندما تم الإعلان عن تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا 2020 لتقاما في 2021. 1_ معنى هذا القرار إنه سيتم تأجيل كأس العالم للأندية بنهاية العالم إذا لم يتم مقاومة الكورونا 2_ تأجيل كأس العالم للأندية بالمسمى الحديث التي كانت ستقام في 2021 بمشاركة 24 فريقا 3_الغاء كأس العالم للقارات 4_ قد يمتد التأثير لتأجيل كأس العالم 2022 في قطر إن إستمر تفشي المرض …فمتى تستفيق كرة القدم من هذا الكابوس ؟

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