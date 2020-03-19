1634; #1632; #1632; كيلوا من الحشيش بين البطاط.. نقطة أمنية في مأرب تحبط تهريب ممنوعات بصنعاء .تعود ل تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - ٢٠٠ كيلوا من الحشيش بين البطاط.. نقطة أمنية في مأرب تحبط تهريب ممنوعات بصنعاء .تعود ل تفاصيل

جديد اب برس​ Advertisements الاجهزة الامنية بمحافظة مأرب، امس الأربعاء، 200 كيلو حشيش مخدر، اثناء محاولة تهريبه على متن شاحنة نقل متوسط الى مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء. ونقلت وكالة سبأ عن مدير شرطة مأرب العميد يحيى حُميد، إن أفراد احدى النقاط الأمنية على الخط الدولي الرابط بين مأرب وصنعاء، ضبطوا الكمية اثناء عملية التفتيش. موضحاً إنه جرى إخفاء الكمية المضبوطة باحتراف بين أكياس البطاط التي تحملها الدينا "الشاحنة" الى العاصمة صنعاء وسيتم احالة المضبوطات مع المتهم الى القضاء بعد استكمال الاجراءات القانونية والتحقيقات الاولية. وحققت الأجهزة الأمنية في مأرب نجاحات مهمة في ضبط سلسلة متواصلة من عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات وإحباط وصولها الى مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء طيلة الأعوام الخمسة الماضية. وتشير تحقيقات سابقة للأجهزة الأمنية في مأرب الى ارتباط مليشيات الحوثي بمهربين دوليين وضلوعها بالإتجار بالممنوعات بالشراكة مع حلفائها من مليشيات حزب الله اللبناني، باعتبار هذه التجارة إحدى طرق تمويل المليشيات وحربها على اليمنيين الاجهزة الامنية بمحافظة مأرب، امس الأربعاء، 200 كيلو حشيش مخدر، اثناء محاولة تهريبه على متن شاحنة نقل متوسط الى مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء. ونقلت وكالة سبأ عن مدير شرطة مأرب العميد يحيى حُميد، إن أفراد احدى النقاط الأمنية على الخط الدولي الرابط بين مأرب وصنعاء، ضبطوا الكمية اثناء عملية التفتيش. موضحاً إنه جرى إخفاء الكمية المضبوطة باحتراف بين أكياس البطاط التي تحملها الدينا "الشاحنة" الى العاصمة صنعاء وسيتم احالة المضبوطات مع المتهم الى القضاء بعد استكمال الاجراءات القانونية والتحقيقات الاولية. وحققت الأجهزة الأمنية في مأرب نجاحات مهمة في ضبط سلسلة متواصلة من عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات وإحباط وصولها الى مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء طيلة الأعوام الخمسة الماضية. وتشير تحقيقات سابقة للأجهزة الأمنية في مأرب الى ارتباط مليشيات الحوثي بمهربين دوليين وضلوعها بالإتجار بالممنوعات بالشراكة مع حلفائها من مليشيات حزب الله اللبناني، باعتبار هذه التجارة إحدى طرق تمويل المليشيات وحربها على اليمنيين

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