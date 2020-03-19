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عدن - ياسمين التهامي - مغترب يعود الى الوطن ويعزم 80 شخص، وبعد تناول الطعام حدثت الكارثة التي ارعبت الجميع وقلبت حياة المعازيم رأسا على عقب..والسبب لا يخطر على البال " تفاصيل"



عاد مواطن عراقي الى بلاده بعد ان كان مغتربا في ايران وتسبب في اصابة 80 شخصا بفيروس كورونا القاتل بعد ان دعوته لهم في منزله لتناول الطعام.

وتسبّب مواطن عراقي مصاب بفيروس كورونا، بمصير مجهول لثمانين شخصًا دعاهم إلى وليمة أقامها في منزله إثر عودته من إيران؛ حسب موقع "روسيا اليوم".

وتعليقًا على هذا الحادث الصادم، والذي ترك بلبلة في الشارع العراقي، تساءَلَ مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية مساء السبت: "أين سنجد هذه العائلات وكيف سيتم حجرهم؟"؛ داعيًا أي شخص يعود من الخارج إلى "ملازمة بيته".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد شددت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"؛ مؤكدة "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة". جديد اب برس​ Advertisements

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