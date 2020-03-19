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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو : بعد الرقص وعرض تفاصيل جسدها.. “شاهد” هند القحطاني بعدما أجبرها كورونا على الاحتشام:“



ظهرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المقيمة في أمريكا هند القحطاني، في فيديو جديد أثار جدلا واسعا لظهورها غير المعتاد بلباس محتشم.

وفي المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ظهرت “القحطاني” في المقطع الذي نشرته على حسابها بسناب شات وهي تسير في شوارع أمريكا بملابس محتشمة على غير عادتها وترصد أوضاع الشوارع بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بالولايات الأمريكية.

جديد اب برس​

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وتحدثت هند عن حالة رعب في أمريكا وأوضحت أن ”الوضع هنا غير مبشر بالخير، وفيه إجازوكشفت السعودية دائمة الإثارة للجدل، عن حالة الهلع التي تسببت في اختفاء للمناديل الورقية والكمامات من داخل السوبر ماركت والصيدليات.

وتخوفت هند من انتشار الفيروس قائلة: “الله يستر من غلق المطاعم والبنوك في سان دييجو بولاية كاليفورنيا”، مشيرة إلى أنه ما يعجبها حالات الهلع والقلق الزائد قائلة “الله يقلعهم أرعبونا”.

يذكر أن هند القحطاني ظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها في السعودية، منها دعوتها الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.

وظهرت المواطنة السعودية التي لم تخجل من إعلان دعمها للشذوذ والمثلية الجنسية في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات.

وكانت هند القحطاني قد أعلنت مؤخراً أن هناك ناشطة تتعمد الإساءة إليها مهددة بالرد عليها بشكل حازم، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها الناشطة السعودية مع نجمة سوشيال ميديا أخرى حيث تشاجرت من قبل مع خبيرة التجميل بدور البراهيم.ة لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا”، كما مازحت متابعيها بجملة “زغردي يا انشراح”.