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عدن - ياسمين التهامي - “شاهد” ما فعله شبان وفتيات في الأردن رغم حظر التجوال والتجمع يفجر غضب الأردنيين



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار جدلا واسعا أظهر استمرار الملاهي الليلة والمراقص بالعمل في الأردن على الرغم من القرارات الخاصة بمنع التجوال والتواجد بالأماكن العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، ظهر مجموعة من الشباب والفتيات داخل ملهي ليلي ـ ذكر متداولوا المقطع أنه تابع لفندق العبدلي بعمان ـ وهم يرقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة في مجموعات مخلتطة.

وتسبب هذا المشهد الذي أظهر ضرب هؤلاء الشباب بقوانين الحكومة عرض الحائط ومخالفة التعليمات بمنع التجمع في هذا الظرف الاستثنائي، في موجة غضب واسعة بين النشطاء.

وعلقت إحدى الناشطات مستنكرة هذا السلوك المستهتر:”اذا طلع فيهم رح يعدو آلاف المواطنين لذلك لا تتمنى ان يعدى حتى شخص واحد لان الفيروس بدأ عند شخص ووصل لكل العالم”

جديد اب برس​

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