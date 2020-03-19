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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 19-03-2020? - آخر تحديث الخميس 19-3-2020? أصدر بيان حرب.: وصول قوات ظخمة بـــ اوامر من الشرعية والتحالف الى أبين: مؤشرات بمعارك فاصلة يرئسها هذا القائد البارز ؟!!

وصول قيادي بارز في قوات هادي إلى أبين بقوة كبيرة توقعات بمعارك عنيفة خلال الساعات القادمة وصل القيادي في قوات هادي سند الرهوة إلى أبين قادماً من الرياض. جديد اب برس​ Advertisements وفور وصوله أصدر بيان حرب. ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة معارك عنيفة

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