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عدن - ياسمين التهامي - وردنا هذا التقرير : بيان هام بشأن إغلاق أسواق القات " تفاصيل هامة "

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء نفى ما يشاع حول إصدار قرار بإغلاق أسواق القات كإجراء احترازي لمواجهة

وقال الدكتور يوسف الحاضري في تصريحات نقلتها “مجلة اليمن الطبية”، إنه وحتى اللحظة لا توجد أية توجهات لدى الوزارة بإغلاق الأسواق الخاصة ببيع القات

يشار إلى أن وزارة الصحة اليمنية في عدن، أقرت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إغلاق أسواق القات في جميع المحافظات الجنوبية ابتداءاً من غدا الخميس، للوقاية من فيروس كورونا. جديد اب برس​ Advertisements

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