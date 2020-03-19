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عدن - ياسمين التهامي - اشهر فلكي لبناني يفجر مفاجأة مزلزلة ويعلن للعالم هذا ماسيحدث بـ فيروس ‘‘كورونا‘‘ نهاية عام 2020 "تفاصيل"



توقع بسيطرة الحوثيين على الجوف… اشهر فلكي لبناني يفجر مفاجأة مزلزلة ويعلن للعالم هذا ماسيحدث بـ فيروس ‘‘كورونا‘‘ نهاية عام 2020

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمنجم ميشال حايك متحدثا عن توقعاته للعام 2020.

وقال حايك في الفيديو: “أعتبر هذه السنة سنة الـ”جنون”، مشيرا في فيديو آخر إلى أن “هذا الجنون سنشهده في السوبرماركت والمصارف والمدارس..” جديد اب برس​ Advertisements ويشار في هذا السياق إلى انتشار فيديوهات، في وقت سابق، لتهافت المواطنين على السوبرماركت قبيل بداية أزمة الدولار وعند انتشار فيروس كورونا في لبنان من أجل تخذين البضائع في المنازل خوفا من انقطاعها، يضاف إلى ذلك مشاهد الإشكالات التي وقعت في معظم المصارف اللبنانية بفعل أزمة الدولار أيضا.

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