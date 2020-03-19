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عدن - ياسمين التهامي - ليلة حمراء مدوية : عـــــاجل انفجار الوضع في سقطرى بين مسلحين مجهولين الهوية وقوات امنية " تفاصيل "



ذكرت وسائل اعلام تابعتها” الحياة اليمنية” ان معارك عنيفة تجددت قبل قليل في سقطرى.

وذكرت ان المواجهات العنيفة يعتقد أنها بين قوات أمنية ومسلحين يزعم أنهم يتبعون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة سقطرى جنوب شرق البلاد. جديد اب برس​ Advertisements

وذكرت المصادر أن المواجهات المحتدمة تسببت بإغلاق الميناء فيما لا تزال جميع الأطراف تحشد مقاتليها.

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