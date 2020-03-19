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عدن - ياسمين التهامي - خبر صادم ومدوي للحوثيين : اجنحة الشرعية تطول وسط قوة السلطة في صنعاء "تفاصيل"



أعلنت قوات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية انشقاقها عن جماعة الحوثي، والانضمام إلى الجيش الوطني وتأييدها للحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر عسكرية، في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) أن العشرات من مليشيات الحوثي الانقلابية أعلنوا إنشقاقهم، أمس الاربعاء، عن القتال في صفوف المليشيا، وسلموا أنفسهم بكامل عتادهم وأسلحتهم للجيش الوطني.

جديد اب برس​

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وأكدت المصادر ان قوات الجيش تمكنت من دحر مليشا الحوثي في جبهات القتال بمديرية خب والشعف بالجوف، وأسرت منهم 40 عنصر، كما أغتنمت 5 مدرعات و4 أطقم.

وكانت خلافات نشبت بين قادة ميدانيين لمليشيات الحوثي بجبهة صرواح غربي مأرب، أدت إلى اشتباكات مسلحة وسقوط قتلى وجرحى على خلفية خسائرهم وانكسار عناصرهم في الجبهة.

وتشهد محافظتي مأرب والجوف مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والحوثيين، حيث تمكن قوات الجيش من إلحاق خسائر فادحة في صفوف المليشيات، وحررت عدة مواقع كانت تحت سيطرت الحوثيين.