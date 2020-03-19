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عدن - ياسمين التهامي - أهم مؤشرات طقس اليمن ليوم الخميس (تفاصيل مبشرة بالخير للمزارعين و الصيادين)
جديد اب برس
الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" في بيان له حصلت اخبار الساعة على نسخة منه عن مؤشرات طقس اليمن و يقول بحسب صور وبيانات الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان أهم مؤشرات طقس اليمن لخمس أيام قادمة من الأحد 15 مارس حتى الخميس 19 مارس 2020 كالتالي:- توقعات الأمطار :- بعد فترة شبه جفاف على اليمن منذ اكثر من شهر يبدا النشاط النسبي للأمطار ، حيث متوقع هطول الأمطار الخفيفة الى متوسطة الغزارة على مناطق واسعة في المرتفعات و الأحواض الجبلية لتغطي عدة مناطق في غرب صعدة - شرق حجة - عمران - المحويت - صنعاء - ريمة - ذمار - إب - تعز - الضالع -البيضاء - شمال ابين - شمال لحج، كما متوقع بعض الهطول للأمطار الخفيفة المتفرقة على أجزاء بسيطة من المناطق الساحلية بشكل عام سواء الغرببة و الجنوبية و الشرقية. الرياح و حالة البحر.:- منذ خمس أيام مضت وحتى اليوم السبت تشهد المناطق الساحلية خصوصا سواحل لحج و تعز و الحديدة نشاط الرياح الشديدة المثيرة للاتربة و حركة الرمال و موج البحر عاصف في باب المندب و السواحل الغربية، متوقع من يوم الأحد 15 مارس 2020 أن تشهد هدوء ملحوظ للرياح و أمواج البحر وهي فرصة لاستعادة الصيادون نشاطهم، مع الإشارة الى توقعات عودة النشاط النسبي للرياح المثيرة للغبار و اضطراب موج البحر في باب المندب و السواحل الغربية من مساء الثلاثاء القادم لتجعل موج البحر في السواحل الغربية من معتدل الى مضطرب، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار في الصحاري الداخلية خصوصًا في المهرة و حضرموت. كما نبه الفلكي عدنان الشوافي و درجة الشدة للتنبيه باللون الأزرق وذلك لتوخي الحذر من مخاطر الأمطار و السيول و تدني الرؤية الأفقية سواء بسبب الأمطار او الغبار حسب التوقعات المذكورة للمناطق كما نبه الصيادين من اضطراب الموج، و دعى الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.
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