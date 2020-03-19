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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يعود الى الوطن ويعزم 80 شخص، وبعد تناول الطعام حدثت الكارثة التي ارعبت الجميع وقلبت حياة المعازيم رأسا على عقب..والسبب لا يخطر على البال

2020/03/19 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر مغترب يعود الى الوطن ويعزم 80 شخص، وبعد تناول الطعام حدثت الكارثة التي ارعبت الجميع وقلبت حياة المعازيم رأسا على عقب..والسبب لا يخطر على البال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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