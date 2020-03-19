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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. دولة عربية تباغت المواطنين والمقيمين وتعلن قبل قليل وبشكل رسمي "حظر التجول" وتمنع سكانها من الخروج من منازلهم ابتداء من اليوم الأربعاء

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