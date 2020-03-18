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كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 18 مارس 2020 11:03 مساءً - عـــــاجل : في خطوة غير متوقعة .. أمير الكويت يعلن رسميًا فك الإرتباط مع السعودية . والذعر يعمم بين المواطنيين .. شاهد (صورة)

أعلنت السلطات الكويتية اليوم الثلاثاء، قرارا مفاجئا وصادما للحليف الدائم والمستمر المملكة العربية السعودية، ما يكبد الأخيرة خسائر اقتصادية هائلة. Advertisements وكشفت جهات رسمية كويتية عن قرار اقتصادي وتجاري مهم وعاجل يقضي بحظر استيراد منتجات من المملكة العربية السعودية. وحظرت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الكويت، استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض والصيصان بعمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من السعودية بشكل مؤقت، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية. وأرجعت الهيئة سبب اتخاذ قرار وقف استيراد تلك المنتجات إلى عودة مرض أنفلونزا الطيو للانتشار مجددا داخل الأراضي السعودية. وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان إن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة (إتش 5 إن 8) الشديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن. وحسب "رويترز"، قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية إن تفشي المرض الذي وقع في منطقة سدير الوسطى أسفر عن مقتل 22700 طائر. وأضافت أن 385300 طائر آخر في القطيع تم ذبحها. وكانت هذه الحالة هي أول ظهور لفيروس H5N8 في المملكة العربية السعودية منذ يوليو(تموز) 2018. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كشفت عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور العالي الضراوة (H5N8) في أحد مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.

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