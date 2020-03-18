شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الجيش اليمني يحصل على اول صيد ثمين في محافظة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش اليمني : يعلن عن انتصارات جديدة في «قانية» وانهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين ايران تكشف حصيلة مرعبة لضحاياها البشرية في الساعة الواحدة جراء اصابتهم بفيروس كورونا هــام وخطير جدأ : الحوثيين يغلقون كافة المنافذ الحدودية مع مناطق سيطرة ”الشرعية“ وتمنع السفر منها واليها أول تعليق للشرعية على تناقض واستغلال الحوثيين لـ"فيروس كورونا"

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