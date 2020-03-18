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عدن - ياسمين التهامي - مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي بارز .. القادم من ايران " تفاصيل "



اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية، بمصرع قيادي ميداني بارز في صفوفها تلقى تدريبا على يد خبراء في الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني.

وقالت مصادر مناهضة للمليشيات، إن القيادي الحوثي المدعو إبراهيم الداعي، قتل مع عدد من مرافقيه، بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت تحركات الجماعة في جبهة صرواح، غربي مارب. جديد اب برس​ Advertisements

ويعد الداعي من القيادات الحوثية الميدانية المباشرة للميلشيا تلقى تدريباته على أيادي خبراء الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني.

وشارك القيادي الداعري، في الحروب الست التي خاضتها المليشيا الحوثية في مواجهة نظام الرئيس الرحل علي عبدالله صالح خلال الاعوام 2004 - 2006، وقاد عدة عمليات على حدود السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن منذ مارس 2015

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