شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سقوط شاب في الشارع مغشيا عليه.. وردة فعل خطيبته مفاجئة.. شاهد كيف كانت النهاية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط شخص بالشارع العام مغشيا عليه، حيث جسد المقطع موقفا إنسانيا لحبيبته التي اقترب منه وحاولت إفاقته.

ورجح متداولوا المقطع أن يكون الشاب مصابا بفيروس كورونا المستجد، حيث أثار المقطع جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

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وانهالت التعليقات على المقطع المتداول الذي لاقي تفاعلا واسعا وجاءت كالآتي: " طاح قدامنا ومافيه أحد حاول يساعده إلا حبيبته، أنا مع الحب دائما إذا كان أكيد حب مو مجرد مشاعر عابرة، ضحت بنفسها عشانه يارب يطلع يستاهل بس، يعني على أساس لو طاح قدامك بتساعده بلا نصب، قالت لك إنها حبيبته قبل تروح عنده "