شكرا لمتابعة خبر عن فنان العرب محمد عبده يصاب بفيروس كورونا القاتل ، ويوجه رسالة هزت وجدان كل ابناء المملكة والخليج والعالم العربي بأكمله ( نص الرسالة + فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نفى مكتب الفنان السعودي محمد عبده الشائعات التي روج لها بعض الناشطين بأنه اصيب بفيروس كورونا .

مؤكدا انه ينعم هو وكل افراد عائلته بالصحة والعافية ولا صحة لتلك الانباء الكاذبة .

وكان الفنان محمد عبده قد وجه رسالة "تحذيرية" إلى العالم العربي والعالم كله حول فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، وسط استمرار ارتفاع عدد الإصابات حول العالم.

جاء ذلك في مقطع فيديو بدأ بجملة "فنان العرب يتحدى كورونا.." بثته قناة روتانا وأعاد الفنان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربي وكل العالم الي اليوم بيسمعونا، أولا الوباء المنتشر اليوم، الكورونا، نحن في غاية الحذر منه.."

وتابع قائلا: "أردوا أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات الي تصدرها لنا الدولة ووزارات الصحة في جميل العالم، وأرديم أيضا توجيه رسالتي على الإعلام، أرجو أنها بقدر ما تحرص وبقدر ما تعطي من تعليمات أيضا تطمئن الناس كي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا لا من الكورونا.."

Advertisements

واردف: "الإعلام أيضا له دور في بث الروح المعنوية للناس الجالسة تسمع الأخبار، الأعداد التي تشفى كثير وأكثر من الأعداد التي تصاب به الناس وتموت منه، إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض، آمين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان العرب محمد عبده يصاب بفيروس كورونا القاتل ، ويوجه رسالة هزت وجدان كل ابناء المملكة والخليج والعالم العربي بأكمله ( نص الرسالة + فيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.