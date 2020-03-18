 عاجل : اشهر داعية سعودي يرعب كل حكام الخليج وشعوبها ويكشف عن شيء خطير قادم من اليمن اشد خطرا ورعبا من فيروس كورونا وسيقضي على الجميع بدون استثناء( فيديو )

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة ، الرأي الشرعي والفقهي في دعوة المسلمين للصلاة في بيوتهم عوضا عن المساجد وحديث ” صلوا في رحالكم ” ، وعلاقته بتفشي فيروس كورونا .

وأكد الشيخ المغامسي في برنامج ” الأبواب المتفرقة” على قناة MBC، أن رسولنا الكريم قال إن الدين يسر ، وكما جاء أنه أمر مؤذن في ليلة باردة كثيرة المطر أن يقول في الآذان ” ألا صلوا في رحالكم “، هذا من حيث الجملة .

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وأضاف المغامسي أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويبتلي الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم ،وفيروس كورونا هذا لا يقول أحد إنه مختص بعرق دون عرق ولم يقل أحد بملة دون ملة أو أرض دون أرض، وإنما ظهرت فيه قدرة الله الواحد القهار، ثمة أحاديث كنا نقرأها ونؤمن بها لكننا لا نعرف تأويلها، وفيروس كورونا قرّب كثيرا من المفاهيم، قد جاء في بعض الأحاديث أنه من أشراط الساعة أن ريحا باردة تخرج من اليمن وقبض المؤمنين، وكان الإنسان يقول كيف تقبض الريح أرواح المؤمنين؟”.

وتابع قائلا: “الآن هذا الفيروس مضى في الأرض وانتشر من غير أن يستطيع أحد أن يمنعه، حتى يعلم الناس ضعفهم وعجزهم وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، هذا الفيروس تسبب بأمور عدة ويختلف إلى الآن في انتشاره من بلد إلى بلد فبعض الديار بعيدة عنه وحفظها الله وبعض البلاد انتشر فيها انتشارا .