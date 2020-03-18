شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : ظاهرة غريبة تثير الذعر في سلطنة عمان .. والرعب يجتاح شوارع العاصمة مسقط (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت سلطنة عمان ظاهرة غريبة، حيث وثق مقطع فيديو، غزو أعداد ضخمة من النمل، شوارع العاصمة مسقط.

وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أعدادًا ضخمةً من النمل في الشوارع وعلى الأرصفة، وتسير بشكل جماعي ضخم.

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وأثار الفيديو، والذي يعتقد أنه التقط في منطقة تابعة للعاصمة العمانية مسقط، حالة ذعر وهلع بين رواد التواصل، معتبرين أن مثل هذه الأمور لا تحصل كثيرًا في العادة.

وقال مواطنون عمانيون، أن هذا النمل ربما يمر بمرحلة هجرة كبيرة بسبب كارثة طبيعية، ربما تعرض لها موطنهم الأصلي.

وكانت سلطنة عمان، شهدت خلال الفترة الأخيرة العديد من الظواهر العجيبة، منها ما رصده مواطنون عمانيون الشهر الماضي من اصطباغ مياه البحر باللون الأخضر في بعض المناطق الساحلية بالسلطنة.

وقالت وزارة الرزاعة والثروة السمكية العمانية حينها، إن "هذه الظاهرة تعرف بازدهار العوالق النباتية (الطحالب البحرية)؛ حيث تزداد كثافتها في فصل الشتاء بفعل العوامل الطبيعية المحفزة لازدهارها".