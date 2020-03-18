شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون المرأة التي ظهرت يوم امس وهي تسقط في أحد شوارع مدينة جدة السعودية بعد اصابتها بفيروس كورونا ..شاهد المفاجأة التي اعلنتها اليوم الشرطة بشأنها ..(فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء مواقع التواصل، فيديو تظهر فيه امرأة بأحد شوارع مدينة جدة السعودية تسير وتسقط أرضا، مدعين إصابتها بفيروس كورونا، لكن الشرطة نفت ذلك وباشرت ملاحقة مصور ومروج هذه المشاهد.

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