شكرا لمتابعة خبر عن ليست من السعودية ولا من الامارات..هادي والحوثي والزبيدي يتلقون رسالة خطيرة جدا اثارت خوفهم واربكت كل حساباتهم ، لكنها اسعدت كل اليمنيين خاصة ابناء الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من السعودية ولا من الامارات..هادي والحوثي والزبيدي يتلقون رسالة خطيرة جدا اثارت خوفهم واربكت كل حساباتهم ، لكنها اسعدت كل اليمنيين خاصة ابناء الجنوب

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