شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح ورشة تدريبية محافظة تعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بدعم منظمة سيفرورلد (صندوق تضامن المجتمع المدني اليمني) و بحضور رسمي لمدير مكتب التربية والتعليم بمديرية القاهرة الاستاذ محمود عبدالقادر دشنت منظمة الشباب للتنمية بمحافظة تعز صباح يوم الاربعاء 18مارس2020 الورشة التدريبية الخاصة بتدريب متخذي القرار لمكتب التربية والتعليم ضمن اطار مشروع تطوير ادوات وهياكل بناء السلام والتماسك الاجتماعي والتي ستستمر لاربع ايام تدريبية وتستهدف ٢٠ مدير مدرسة و ٢٠ معلم من معلمي التربية الاجتماعية حيث يهدف المشروع الى تقوية دور الشركاء المحليين من المنظمات والنشطاء والمعلمين واكسابهم الخبرة من خلال تزويدهم بخبرات متعدده ومعلومات وافيه في مجال بناء السلام

حيث اطلع مدير مكتب التربية بمديرية القاهره علئ الية التدريب وبرنامجه المزمن واشاد بأهمية المشروع ودورة في تطوير ادوات بناء السلام والتماسك الاجتماعي



كما شكر مساعد مدير المشروع المهندس هشام العدوفي الجهات الرسمية التي تعاونت ولاتزال لانجاح هذا المشروع والتي تقف مساندة لمشاريع السلم الاجتماعي وتطوير ادواته

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كما عبر المشاركون في التدريب عن اعجابهم بفكرة المشروع ودوره الفعال لتطوير ادوات بناء السلام المجتمعي وحسن اختيار المشاركين في الورشه .

كما دعت العديد من الشخصيات الاجتماعية المطلعة علئ المشروع واليته الى تكثيف مثل هذه الانشطه التي يحتاجها المجتمع والذي يعاني من تفكك النسيج المجتمعي ولتعزيز روابط السلام والاخاء والتسامح بين افراد المجتمع .

الجدير بالذكر ان منظمة الشباب للتنمية والديموقراطيه كانت ولاتزال احد ابرز منظمات المجتمع المدني التي تعني بمثل هذه البرامج التي تساعد المجتمع علئ الترابط المجتمعي وتعزيز سبل السلام وادواته منذ تأسيسها.