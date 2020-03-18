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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد ايام من اعتقال الامير محمد بن نائف..محمد بن سلمان يباغت الجميع بتصريح ناري اثار الرعب والهلع في نفوس كبار الامراء والوزراء ( نص التصريح المرعب )

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ايام من اعتقال الامير محمد بن نائف..محمد بن سلمان يباغت الجميع بتصريح ناري اثار الرعب والهلع في نفوس كبار الامراء والوزراء ( نص التصريح المرعب ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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