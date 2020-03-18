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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي عهد ابو ظبي يدق المسمار الاخير في نعش الداعية الاماراتي وسيم يوسف، والاخير ينهار داخل المحكمة ويتوسل للقاضي وقف النشر الإعلامي لهذا الامر الصادم

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