شكرا لبحثكم عن خبر برلماني في «صنعاء» يتحول إلى كابوس مرعب للحوثيين (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحول البرلماني أحمد سيف حاشد إلى كابوس مرعب لجماعة الحوثي.

ويقول الناشط الحقوقي صلاح القرشي "عندما نتابع هجوم اعلام الحوثيين وبعض قياداتهم على النائب احمد حاشد، يصاب الواحد بالغثيان ، و نستنتج ان سلطة الحوثيين اصبحت تنظر لحاشد وكٱنه يمثل كابوس لها اكثر ما تمثله الجبهات العسكرية لها".

جاء ذلك في مقال له رصده " المنارة نت " اليوم، وهذا نصه :

سلطة صنعاء وكابوس حاشد

محمد العماد كان باقي يقول ان النائب حاشد هو الذي قتل بطائراته الحربية قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ، اثناء مهاجمته له في برنامجه (من دون سياسة) يوم امس .

يبدو ان الحوثيين ،ومحمد العماد لم يستطيعوا بالقانون عمل شيء لحاشد ، فتحولوا الى محاولة التخلص منه باي وسيلة وتحت اي مبرر وتهم يختلقونها ، وإلصاقها بحاشد ، وحتى تهم مايقومون به خصومهم ضدهم الذين يتآمرون عليهم ، والخلايا التي اوقفوها تحت شعار (فٱحبط اعمالهم ) والقول ان سبب قيام اعضاء هولاء الخلايا العميلة هو متابعتهم وقراءتهم لما يكتبه حاشد في شبكة التواصل الاجتماعي.

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قليل عقول ، فماهو الذي كتبه حاشد لكي يلصقون به هذه التهمة ؟ . حاشد كل كتاباته تقريبا تتوزع بين الدفاع عن المال العام من سطوة اللصوص والمتنفذين ، او الدفاع عن مظلومية الناس في وجه تعسف مشرفي وقادة الاجهزة الامنية ومسؤولي السلطة ، مثل قضية إقبال الحكيمي وغيرها وغيرها، او بتضامنه ودفاعه عن حقوق الناس مثل ما دافع عن حقوق اصحاب شبكات النت من تعسف وزير الاتصالات ، يعني معظم كتابات حاشد تدور حول هذه المواضيع وما يقوم به في مجلس النواب ووفقا للقانون ولائحة المجلس ، فلماذا تحملون حاشد تآمر تحالف العدوان ضدكم وبما يفعلوه خصومكم من الاحزاب السياسية ومراكز القوى السابقة ضدكم ، وخلاياهم التجسسية ؟ ، وتحاولون الزج بٱسمه في هذه الاحداث وهذه التهم ؟

بصراحة عندما نتابع هجوم اعلام الحوثيين و بعض قياداتهم على النائب احمد حاشد، يصاب الواحد بالغثيان ، و نستنتج ان سلطة الحوثيين اصبحت تنظر لحاشد وكٱنه يمثل كابوس لها اكثر ما تمثله الجبهات العسكرية لها، لماذا؟

براي لانه يعري اعمالها التي تخالف الدستور والقانون ، ولانه يكشف بعض فساد قيادة السلطة وإنحرافاتها ، ولانه يفضح دجلهم على الشعب تحت مبررات عنصرية ومذهبية ودينية، .ولانه يفضح نوايا سلطة الامر الواقع في صنعاء في إقامة حكم كهنوتي ظلامي عنصري مستبد لفئة معينه تستفرد بالسلطة والثروة والقوة وتستعبد اليمنين في جزء من الوطن اليمني ، مفرطة بوحدة الوطن لصالح الغزاة والطامعين واصحاب المشاريع المناطقية والطائفية ومتقاسمة معهم الارض والحكم، وممزقة للنسيج الاجتماعي لليمنين ، ولاتضع لقيم العدالة والمساوءة والحرية بين الناس اي اعتبار ،

هذه هي الحقيقة التي تريد سلطة صنعاء اخفائها تحت مبررات (انها تتصدى لعشرات الدول وتحشر ابناء القبائل الى الجبهات كجهاد في سبيل الله ضد المنافقين والكفرة الذين لايقبل الله ايمانهم ولا اسلامهم لانهم يرفضون التسليم لحكم "السادة" المطلق من ذوي الاصول الفارسية في الهضبة الشمالية اليمنية ومن اجل وتحرير القدس وفلسطين ).

وكلها شعارات مخادعة وخرافية تستخدمها لتثبيت سلطتها مستغلة جهل الكثير من اليمنين ، ومستغلة ايضا حبهم لآل البيت وللامام علي كرم الله وجه .

لذلك هذه السلطة تخشى من الحقيقة ومن العدالة ومن المساوءة ، ومن تطبيق القانون والدستور ، اكثر مما تخشاه في جبهات القتال، ولهذا تحاول اسكات او التخلص من الاصوات الوطنية المحبة والمخلصة للشعب والوطن مثل النائب حاشد .

* الصورة المرفقة للبرلماني أحمد حاشد ، وهو مربط لنفسه بالسلاسل الحديدية احتجاجا على انتهاكات سابقة .