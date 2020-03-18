شكرا لبحثكم عن خبر بن لقور: بوادر معركة فاصلة بين الشرعية والانتقالي ولا مجال لأنصاف الحلول! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد السياسي الجنوبي حسين لقور ان هناك بوادر لمعركة كسر عظم بين قوات الحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي.

وقال لقور في تغريدة له ان المواجهة تقترب والاستعداد لها على قدم وساق من قبل الحكومة الشرعية بحسب قوله.

وِأشار لقور ان هذه المعركة ستكون معركة كسر عظم بين الانتقالي والشرعية ولن يكون هناك مجال لا نصاف الحلول مؤكدا:هذه الشرعية المعاقة يجب رميها في غياهب التاريخ بعد أن تسببت في كوارث رهيبة.