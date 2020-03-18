شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة : محمد العرب يغرد عن المؤتمريون .. فماذا قال عنهم؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر محمد العرب مراسل قناتي العربية والحدث في صفحته بموقع التواصل تويتر عن المؤتمريون لأول مرة .

وقال العرب ان المؤتمريون الذي قاتلوا الانقلاب منذ بدايته لهم كل الاحترام والتقدير وهم قادة الركب والمؤتمريون الذين قاتلوا الانقلاب بعد اغتيال الزعيم لهم كل الاحترام والتقدير أما من هم في صنعاء في الغالب ارتضوا دور الكومبارس.

نص التغريدة:

" ‏المؤتمريون الذي قاتلوا الانقلاب منذ بدايته لهم كل الاحترام والتقدير وهم قادة الركب والمؤتمريون الذين قاتلوا الانقلاب بعد اغتيال الزعيم لهم كل الاحترام والتقدير وعليهم بذل المزيد من العطاء وعدم محاربة من قاتل اولا والمؤتمريون في صنعاء هم في الغالب زنابيل ارتضوا دور الكومبارس"/انتهى