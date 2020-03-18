مدير صحة حضرموت: كورونا لا ينتقل عبر المستوردات من الخارج والمحافظات الأخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن

أكد مدير عام مكتب صحة ساحل حضرموت، الدكتور رياض حبور الجريري، أن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل عبر ما يتم استيراده من الخارج او المحافظات الأخرى.

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وقال الجريري "لليمن العربي" إن التجمعات بما فيها الأسواق العامه والمولات وأسواق القات وغيرها من شأنها أن تزيد من سرعة انتقال الفيروس؛ في حال كانت هناك بعض الحالات المؤكدة اصابتها او المشتبه بها في البلاد بشكل عام.

وأضاف الجريري، الفيروس ينتقل عبر العطاس والرذاذ، ولا ينتقل عبر المواد الغذائية بما فيها ألفواكه والخضروات وحتى القات، الا اذا كان البائع مصابا وعطس في هذه المواد، ولمسها المشتري مباشرة بيده ولامس بها وجهه فسوف ينتقل الفيروس عبر الفم او العين او الأنف.

وأوضح الجريري أن قرار منع التجمعات في أسواق القات والأماكن الأخرى على حد سواء، لا تندرج ضمن مسؤولياتهم في مكتب الصحة، وتندرج ضمن مهام اللجنة العليا للطوارئ التي يرأسها نائب رئيس الوزراء، وربما تخول صلاحيات للجان المحافظات في حال تفشى الوباء - لا سمح الله - في محافظة دون اخرى.

ولفت الجريري إلى أنه في حال تم ضبط أي حالات إصابة بالفيروس، فإنه سيتم منع التجمعات بشكل عام ومن ضمنها أسواق القات.

وجدد وكيل وزارة الصحة الجريري تأكيده على أن محافظة حضرموت، لم تسجل أية حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا حتى الآن، وأنهم مستمرون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للمواطنين العائدين من الخارج.