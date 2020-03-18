شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح ورشة تدريبية محافظة تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - قناة الـ "BBC" تفاجئ الجميع تكشف سبب عتقال الامير محمد بن نائف واحمد بن عبدالعزيز وأجبر ولي العهد على اتخاذ هذه القرارات المفاجئة..."شاهد" بعد حادثة فرنسا.. ابنة الملك سلمان تخرج عن صمتها وتكشف معلومات سرية عن والدها وولي عهده خطير جداً.. 5 أطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة لانها ستقضي عليك وعلى افراد عائلتك.. شاهد؟ عاجل قرار تاريخي الملك سلمان سبب صدمة كبيرة لكل الوزراء السعوديين وقلب الامور في المملكة راسا على عقب ( نص القرار الملكي )

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