شكرا لقرائتكم خبر عن “يسبب العقم ويشوه الخصيتين”.. أطباء صينيون يتوصلون لنتائج “مرعبة” بشأن تأثير كورونا على خصوبة الرجال والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - زعم الأطباء والباحثون الصينيون، أن فيروس كورونا “المستجد”، يسبب عقمًا للرجال، ونصحوا المتعافين من المرض بضرورة إجراء اختبارات الخصوبة للتأكد من كون “حيواناتهم المنوية” سليمة.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” الصادرة في بريطانيا، أن أطباء صينيون أخذوا عينات من الحيوانات المنوية للمتعافين من الفيروس واكتشفوا أنه أثر سلبيا على إنتاج الحيوانات المنوية. ويتخطى خطر كورونا المزمع إمكانية التأثير السلبي على الحيوانات المنوية وتشويهها إلى إتلاف الخصيتين، بحسب النتائج التي توصلوا إليها. وناشد الباحثون، جميع المتعافين، بإجراء الاختبار بشكل دوري للتأكد من سلامة حيواناتهم المنوية.

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