عــــاجل : اليوم الاربعاء.. وزارة الصحة والسكان تقدم هذاء الخبر المؤكد عن وجود كورونا باليمن

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس مؤكدة مخبريا في اليمن.
وأوضح الناطق باسم اللجنة الدكتور عبد الحكيم الكحلاني لوكالة (سبأ) أنه وفي إطار الالتزام بالشفافية, فإن الوزارة تلقت بلاغاً عن حالة اشتباه لمواطن يمني كان في المستشفى السعودي الألماني واثنين آخرين يحملان الجنسية المصرية مرحلين من السعودية.
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وأشار إلى أنه تم إجراء الفحص المختبري لهم في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة وتبين خلو العينات الثلاث من فيروس كورونا. وقال" نطمئن المواطنين والمقيمين في الجمهورية اليمنية بأن القرارات والإجراءات التي يتخذها اليمن هي إجراءات استباقية احترازية من هذا الوباء".
وأهاب الدكتور الكحلاني بالجميع استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي باللجنة الفنية المشتركة. ودعا الجميع إلى رفع مستوى الوعي والحس الوطني والتجاوب مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة.
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