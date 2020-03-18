شكرا لبحثكم عن خبر مواجهات عنيفة بين قبليين ومسلحين من بني حشيش في إب (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دارت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في مديرية بعدان شرق إب، بين مسلحين قبليين من أهالي المنطقة ومجاميع مسلحة قدمت من بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مجاميع مسلحة من بني حشيش قدمت إلى منطقة ريمان بمديرية بعدان شرق إب، وحاولت نهب معدات ثقيلة لشركة مقاولات كانت تعمل قبل سنوات في شق طريق الدائري الشرقي لمحافظة إب، لكن أهالي المنطقة تصدوا لهم وأجبروهم على الفرار.

المصادر أكدت أن معارك دارت بين الأهالي في "حصن خشافة " ببعدان والمجاميع المسلحة انتهت باستعادة المعدات ومطاردة المسلحين إلى خارج المديرية.

وأشارت المصادر أن إدارة الأمن التابعة للحوثيين في المنطقة لم تحرك ساكنا ما يعزز من فرضية تعاون الحوثيين مع المسلحين الذين مروا عبر كل النقاط من صنعاء حتى بعدان.

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وبحسب المصادر فإن المعدات الثقيلة تعود لشركة النعماني دار سام للمقاولات ويحاول المسلحون نهبها لخلافات مع المقاول الذي ينتمي لمحافظة ذمار.

وخلال سنوات الانقلاب تكررت هجمات مسلحة وعمليات نهب بقوة السلاح يقوم بها مسلحون من محافظات شمال الشمال على محافظة إب، وبتواطؤ من نافذين حوثيين في المحافظة.

وشهدت منطقة السحول في العام الماضي هجوم مسلح من مجاميع قدمت من خولان ونهبت وأحرقت وصادرت ممتلكات مواطنين من أبناء المنطقة بتعاون قيادات حوثية كبيرة سهلت لهم عملية المرور والعودة.