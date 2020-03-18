شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن إعادة فتح منفذ الوديعة أمام المعتمرين اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة، مختار الرباش، إعادة فتح منفذ الوديعة البري للسماح بخروج المعتمرين اليمنيين والراغبين بالخروج من المقيمين اليمنيين.

واكد الرباش، في تدوينه على" فيسبوك" أنه تم فتح منفذ الوديعة من الجانبين السعودي واليمني لخروج المعتمرين والمقيمين إلى اليمن.

واشار إلى تمديد الخروج من منفذ الوديعة إلى يوم الأربعاء 12 ليلاً بشكل استثنائي بتوجيهات رئيس الوزراء معين عبدالملك.

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ودعا الرباش، جميع المعتمرين الذين لم يغادروا إلى سرعة الحجز والمغادرة حتى لو بقيت لهم أيّام في التأشيرة مهما كانت الظروف.

وأشار الرباش إلى أنه بحسب تعميم وزارة الحج السعودية، فإن من يتخلف ستكون هناك عقوبات على المتخلفين ووكالات العمرة.

وكانت السلطات اليمنية والسعودية قد أغلقت المنفذ منتصف ليل أمس، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، قبل أن يُعاد فتحه بعد تفاهمات يمنية سعودية.