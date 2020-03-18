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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل انعقاد معرض عدن الأول للبناء والمقاولات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
اقر اجتماع اليوم تأجيل انعقاد مؤتمر عدن الأول للبناء والمقاولات، الذي تنظمه مجلة الاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والصناعية .
وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس الغرفة التجارية والصناعية ابوبكر باعبيد واللجنة والتحضيرية للمؤتمر وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات الداعمة والمنظمة للمؤتمر، جملة المقترحات الاستباقية والاسباب الذي تتطلب التأجيل وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة على المستوى الوطني لمجابهة تفشي جائحة كورونا، خاصة ما يتعلق بالدول الخارجية المشاركة في المؤتمر.
وخلال الاجتماع أوضح نائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت أن تأجيل انعقاد المؤتمر يهدف لتعزيز التدابير الاحترازية من قبل الحكومة للحد من أي طارئ يتعلق بفيروس كورونا ومراعاة سلامة وصحة المجتمع.
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