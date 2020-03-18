شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعليق العمل بمحاكم ونيابات حضرموت لدواعي السلامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 الخليج 365 - المكـلا

Advertisements أصدر رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري، التعميم رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تعليق العمل بمحكمة استئناف حضرموت والمحاكم التابعة لها. وقضى التعميم بتعليق العمل بمحكمة استئناف حضرموت والمحاكم التابعة لها اعتباراً من اليوم الأربعاء، واعتماد شهر شعبان إجازة قضائية إلى جانب شهر رمضان المبارك. ويأتي القرار بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات العامة، وحرصاً على سلامة القضاة والعاملين في السلك القضائي من الحالة الوبائية المتمثلة في فايروس كورونا المستجد.

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