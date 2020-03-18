شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع منحة الادوية المقدمة من مركز الملك سلمان في وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 الخليج 365 - سيئون

Advertisements دشن مديرعام مديرية السوم انيس سالم السماحي، بمعية صابر خميس باحميش مدير مكتب الصحة بالمديرية وبحضور علي عيظه التميمي مدير المركز الصحي صباح اليوم الاربعاء 18 مارس 2020 توزيع منحة الادوية المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثه الانسانية. كما تسلم المركز على اثاث ومستلزمات طبية خاصة لقسم الطوارئ بالمركز الصحي بالمديرية مقدمه من مكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء وكذا ادوية مقدمة من برنامج التغذية وصحة الطفل والصحة الانجابية. حضر حفل التدشين مسئولي البرامج الاربعة التابعة لمنظمة الرعاية الصحية الاولية.

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