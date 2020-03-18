مناقشة التعاون بين جامعة حضرموت ودائرة الشباب بـ"الجامع"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا



استقبل نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب، الدكتور سالم مبارك العوبثاني، في مكتبه اليوم ، بمدينة المكلا، رئيس الدائرة الشبابية بمؤتمر حضرموت الجامع المحامي حسين غداف.

وخلال اللقاء أعرب نائب رئيس الجامعة عن ارتياحه باللقاء، شاكرا للدائرة الشبابية واللجنة الطلابية بالدائرة على اهتمامهما بطلاب جامعة حضرموت وسعيهما في تنفيذ مشاريع مشتركة لخدمة الطلاب.

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كما استعرض الدكتور العوبثاني أنشطة مركز الجامعة للخدمات الطلابية الذي أنشأ قبل نحو شهرين والأنشطة التي تم تنفذها ، وخطته خلال المرحلة المقبلة، مبديًا في الوقت ذاته استعداد جامعة حضرموت للعمل مع مؤتمر حضرموت الجامع الذي يعد مظلة لجميع أبناء حضرموت.

بدوره أشار رئيس الدائرة الشبابية، إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن زيارة قيادة الدائرة للمؤسسات والمرافق المختلفة لخلق تعاون وشراكة مستعرضا مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، ورؤية الدائرة وأهدافها والأنشطة التي تنفذها ومنها تدشين برنامج ساسة الغد لبناء قدرات الشباب الحضرمي سياسيًا بالشراكة مع الدائرة السياسية، متطرقا للبرامج التي تعتزم دائرة الشباب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لطلاب جامعة حضرموت.

وبحث اللقاء التعاون والشراكة بين جامعة حضرموت والدائرة الشبابية بمؤتمر حضرموت الجامع، والاتفاق على توقيع شراكة لتأهيل وبناء قدرات الطلاب في شتى المجالات والتخصصات.

حضر اللقاء مدير مركز جامعة حضرموت لتدريب الطلاب الدكتور عادل محفوظ باسدس ورئيس اللجنة الطلابية بالدائرة الشبابية بالمؤتمر الدكتور عبدالرحمن السقاف وعضو دائرة الشباب والمهندس محمد محروس.