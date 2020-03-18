مناقشة استعدادات إجراء مسح شامل بمجال المياه والبيئة في لودر بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

الخليج 365 - أبين



ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، مع ضابط مشاريع المياه والاصحاح البيئي بمنظمة صُناع النهضة المهندس ياسر بن غوث، استعداد المنظمة للقيام بإجراء مسح شامل بمجال المياه والبيئة في إطار مشاريعها لتقييم احتياجات المجال في قرى لودر.

وأشاد الحامد، بجهود المنظمة ومشاريعها التي تسهم في العملية التنموية بمختلف مديريات أبين ومنها لودر .. موجهاً مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومدير عام مديرية لودر بتسهيل مهام عمل فريق المسح التابع للمنظمة.