مأرب.. انعقاد جلسة توعية حول الحقوق والحريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

الخليج 365 - مأرب

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عقد بمحافظة مأرب، اليوم، جلسة توعية حول مخرجات الحوار الوطني نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار بالشراكة مع مؤسسة سد مأرب.

وناقشت الجلسة التي حضرها 28 مشاركا من الشخصيات الاجتماعية والثقافية وناشطو حقوق الإنسان، مخرجات فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار والمعالجات والضمانات للاشكالات والتجاوزات التي خلفتها السياسات السابقة.

كما تناولت الجلسة تعريفا عاما حول مخرجات الحوار وقرارته ومسودة الدستور الجديد. كما ركزت على القرارات والموجهات الخاصة بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل والحقوق العامة والخاصة.