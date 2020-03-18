لجنة طوارئ بمأرب تقر حزمة إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات



اقرت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، خطة عمل وقائية وعلاجية طارئة لمنع انتقال الفيروس او انتشاره في المحافظة.

Advertisements

وتتضمن الخطة تحديد اماكن حجر صحي، وعمليات رقابة وتفتيش صحية، وتعزيز النظافة العامة والخاصة، واشراك كافة فعاليات المجتمع في فعاليات توعوية مجتمعية واسعة بمختلف الوسائل بأعراض الفيروس وكيفية التعامل مع من يشتبه بتلك الاعراض، وطرق الوقاية من عدوى الفيروس في حال سجلت اية حالة اشتباه.

كما تتضمن اجراءات للتخفيف من الازدحامات منها ما تم تنفيذه كتعليق العملية التعليمية في المدارس والكليات، الى جانب الاجراءات المتبعة في تخفيف الازدحام في المستشفيات العامة والخاصة والاسواق.. وتنفيذ اعمال نظافة واسعة وفعاليات توعية مركزة في مخيمات النازحين التي تكتظ بها المحافظة من مختلف مناطق المحافظات.

وقد شدد الاجتماع على اهمية التنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية من اجل المساعدة في توفير بعض المساعدات والتجهيزات الصحية والاجهزة المخبرية الى جانب المساعدة في اعمال الاصحاح البيئي في المحافظة ومخيمات النازحين واعمال التوعية الواسعة ضمن المساعدات الطارئة المخصصة لليمن.