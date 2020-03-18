اخبار الخليج / اخبار اليمن

الجيش الوطني يحرر مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء  

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء   والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

Advertisements

حررت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء، مواقع في جبهة قانية، بمحافظة البيضاء من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء 117 مشاه العميد أحمد النقح لـ "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع "التباب والسود"، و"المخابي"، و"الخرابة"، في منطقة اليسبل وتواصل تقدمها في الأثناء، وسط انهيارات في صفوف مليشيا الحوثي.

ولفت قائد اللواء 117مشاه  إلى أن المليشيا الحوثية تكبدت خلال معارك المستمرة منذ أمس عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يحرر مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء   لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا