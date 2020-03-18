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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
حررت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء، مواقع في جبهة قانية، بمحافظة البيضاء من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال قائد اللواء 117 مشاه العميد أحمد النقح لـ "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع "التباب والسود"، و"المخابي"، و"الخرابة"، في منطقة اليسبل وتواصل تقدمها في الأثناء، وسط انهيارات في صفوف مليشيا الحوثي.
ولفت قائد اللواء 117مشاه إلى أن المليشيا الحوثية تكبدت خلال معارك المستمرة منذ أمس عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها.
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