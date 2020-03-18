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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تطوير عمل السلك القضائي في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع رئيس نيابة استئناف المهرة القاضي إبراهيم بن زين ورؤساء المحاكم بالمديريات وعدد من القضاة، سبل تطوير عمل السلك القضائي للقيام بدوره في خدمة المواطنين والبت في قضاياهم أولاً بأول.
وأكد محافظ المهرة، على ضرورة سرعة البت في قضايا المواطنين وتطبيق النظام والقانون، مشدداً على أهمية الحفاظ على حيادية السلطة القضائية .. مؤكداً تقديم السلطة المحلية كافة أوجه الدعم للسلطة القضائية في الجانب المالي وتوفير الحماية للقضاة من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه.
من جانبه أشاد وكيل نيابة الغيضة سعيد با دينار، بتعاون السلطة المحلية بقيادة المحافظ محمد علي ياسر، واستجابتها لمطالب المحاكم وجميع الالتزامات المالية لتوفير بيئة مناسبة لتحقيق عدالة القضاء.
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