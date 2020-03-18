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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعليق الانشطة والفعاليات الرسمية والشعبية في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
الخليج 365 - المكـلا
أقرت لجنة مكافحة الأوبئة بساحل حضرموت اليوم، تعليق الفعاليات الرسمية والشعبية، في اطار الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمجابهة مخاطر وباء كورونا.
وناقشت اللجنة اليوم، برئاسة وكيل حضرموت عمرو بن حبريش التدخلات الطارئة من الجهات الصحية والمؤسسات، الإجراءات الوقائية للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.
واقر الاجتماع توجيه خفر السواحل وهيئة المصائد ومكتب الثروة السمكية بتعليق العمل في المشروع السمكي الرابع بالمكلا، وموقع الإنزال السمكي في منطقة القرين لمدة أسبوع قابل للتمديد، ومنع الدخول عن طريق البحر خلال هذه الفترة, كما وجهت ميناء المكلا وخفر السواحل بعدم دخول الوافدين من المسافرين عبر البحر والقرن الافريقي لمدة أسبوع أسوة بالمنافذ الأخرى.
وشددت اللجنة على اتخاذ كل إجراءات السلامة بشأن طواقم السفن حسب الإجراءات الدولية وبالاتفاق مع صحة الموانئ , ومراقبة السواحل منعًا للدخول غير الشرعي للاجئ القرن الافريقي.
ودعت اللجنة خطباء المساجد ووسائل الاعلام إلى تكثيف التوعية حول الإجراءات الوقائية والاحترازية .
ووجهت اللجنة مكتب الزراعة بزيادة الإجراءات الوقائية في عملية دخول المواشي ومتابعة العمليات المشتركة بذلك, حاثة صندوق النظافة والتحسين على تكثيف أعمال النظافة واتخاذ اجراءات إضافية وأعداد خطة تنسجم مع التوجهات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.
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