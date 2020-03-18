شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط 200 كيلو حشيش اثناء محاولة تهريبها لمليشيا الحوثي بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات

ضبطت الاجهزة الامنية بمحافظة مأرب من ضبط 200 كيلو حشيش مخدر، اثناء محاولة تهريبه على متن شاحنة نقل متوسط الى مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء. وأوضح مدير شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد، ان أفراد احدى النقاط الأمنية على الخط الدولي الرابط بين مأرب وصنعاء، ضبطوا الكمية اثناء عملية التفتيش كانت مخفية باحتراف بين اكياس البطاط التي تحملها الدينا الى العاصمة صنعاء وسيتم احالة المضبوطات مع المتهم الى القضاء بعد استكمال الاجراءات القانونية والتحقيقات الاولية.

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