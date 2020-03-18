الارياني: الحوثي يستغل فايروس كورونا لقمع المواطنين وتشديد الحصار على تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

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‏حذر وزير الاعلام معمر الارياني من استغلال مليشيا الحوثي الانقلابية لحالة الفوبيا العالمية من فايروس كورونا لفرض المزيد من التضييق على المواطنين، وتصفية حساباتها مع الرافضين لمخططها الانقلابي والمحافظات المحررة وفي المقدمة محافظة تعز التي عززت المليشيا من حصارها بحجة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح ‏ان مرتزقة ايران "مليشيا الحوثي" يتخذون من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهته مبررا لتنفيذ احكامها العرفية على المواطنين وتشديد قبضتها الامنية وتقييد الحريات والتضييق على حركة المدنيين بين المحافظات وتحويل مناطق سيطرتها إلى سجن كبير في استغلال بشع وقبيح لهذا الوباء العالمي.

واشار ‏إلى تناقض مليشيا الحوثي الصارخ ففي الوقت التي تتحدث فيه عن إجراءات احترازية لمواجهة فايروس كورونا، تحشد كل يوم المواطنين بالترغيب والترهيب لعقد اللقاءات والتنظيم لإحياء فعالياتها السياسية والدينية والتحشيد لجبهات القتال في مختلف المحافظات بمناطق سيطرتها.