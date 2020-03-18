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دورة تدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي وإعادة الخطط التنفيذية بالمهرة  

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

بدأت بمدينة الغيضة اليوم الدورة التدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي وإعادة الخطط التنفيذية التي ينظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة بمشاركة 40 متدرب ومتدربة من مختلف المكاتب التنفيذية والقطاعات.

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وفي افتتاح الدورة  أشار الوكيل الفني سالم العبودي على أهمية التنظيم والتخطيط الاسترتيجي في العمل بمختلف مجالاته وخاصة لدى منظمات المجتمع  المدني، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بجانب التدريب والتأهيل للكادر ودعم مثل هذه الدورات التدريبية.

وحث العبوي المشاركون بالإستفادة من الدورة واستيعاب المفاهيم والمعارف التي سيتلقونها خلال الدورة وتطبيقها في واقعهم الوظيفي .

من جانبه عبر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فائز علي سهيل عن شكره للسلطة المحلية على دعمهم المتواصل لإقامة مثل هذه الدورات الخاصة مجال التخطيط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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