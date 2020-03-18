عــــاجل : بعد اعلان كارثة كبرى ومدمرة خلال الساعات القادمة.. الرعب واهلع يجتاح هذه الدولة العربية وفلكي شهير يحذر ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أثار قرار السلطات السعودية إغلاق محافظة القطيف ذات الأغلبية الشيعية بسبب فيروس كورونا، موجة من الانتقادات الواسعة، وتساؤلات حول دواعي الحجر الصحي الذي يتم إذا كان طبي أم سياسي طائفي، ما دفع بالمواطنين الشيعة إلى التمرد على قرار السلطات والخروج رغم الحظر في المدينة.

ومر أسبوع على إغلاق محافظة القطيف بشكل كامل ذات الغالبية الشيعية في شرق السعودية، وتطويقها بالسواتر الإسمنتية من قبل السلطات السعودية، وذلك بعد أن شهدت المحافظة تسجيل 11 حالة مصابة بفيروس كورونا.

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وأغلقت السلطات مطلع الشهر الجاري، محافظة القطيف أمام حركة الدخول والخروج، وأوقفت العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة باستثناء المرافق الأساسية التي تقدم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية إثر اكتشاف 11 حالة في المحافظة دفعة واحدة.

وأقامت السلطات نقاط تفتيش لمنع دخول المنطقة والخروج منها، لكنها حافظت على استمرار تدفق البضائع.

والقطيف، تاريخياً، بؤرة ساخنة بين الحكومة التي يهيمن عليها السُنة والأقلية الشيعية التي تشكو من تمييز وتهميش، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.

وكان أغلب حالات فيروس كورونا في السعودية مسجلة في بداية انتشار المرض بالمملكة، وغالبيتها قادمة من إيران عبر دول خليجية أخرى، ولكن تم الإعلان عن حالات في مناطق أخرى.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت السعودية، تسجيل 17 إصابة جديدة بـ “كورونا” ليرتفع العدد إلى 103، حيث قال بيان لوزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 4 حالات في محافظة القطيف (شرق) وواحدة في محافظة جدة (غرب) و12 في منطقة الرياض (وسط).