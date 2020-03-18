السلطات الرسمية بصنعاء تقر إغلاق كافة المنافذ مع المحافظات الواقعة تحت سيطرة العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أقرت اللجنة الفنية لمواجهة الأوبئة بمحافظة تعز في اجتماعها ،اليوم الأربعاء، برئاسة محافظ تعز رئيس اللجنة الأستاذ سليم محمد المغلس عدد من الإجراءات والتوصيات الاحترازية استعداداً لمواجهة وباء كورونا منها: اغلاق كافة المعابر والطرق التي تفصل بين الأجزاء الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وتلك الخاضعة لسيطرة قوى الاحتلال والمرتزقة بمحافظة تعز والمحافظات المجاورة (لحج وعدن والضالع).. وإيقاف الرحلات من والى هذه المناطق حتى إشعاراً آخر، منوهة أن القرار يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا وبناءً على القرار الصادر عن الهيئة العامة للنقل البري بصنعاء بهذا الشأن .

كما أقرت اللجنة الفنية لمواجهة الأوبئة بتعز وبشكل مؤقت إغلاق كافة صالات المناسبات والحدائق العامة والخاصة والحمامات البخارية التقليدية والاستراحات العامة (اللوكندات والشيش ) بدءا من يوم غدٍ الخميس، كما دعت اللجنة كافة المواطنين وأصحاب المتاجر والمحلات والمطاعم وغيرها اتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية اللازمة، إضافة الى تجنب الأماكن المزدحمة.

ودعت اللجنة كافة المنظمات والجهات الداعمة وفاعلي الخير للمساهمة والمشاركة في تقديم يد العون والمساعدة في مجال الرعاية الصحية .